بالصور.. جزيرة أرواد تتألق في يوم السياحة العالمي

بمناسبة يوم السياحة العالمي انطلق مهرجان أرواد السياحي الأول بفعالياته المتنوعة، كافتتاح معرض للفن التشكيلي ومجموعة صور تروي تاريخ جزيرة أرواد بالإضافة لسفن خشبية وحرف يدوية بحرية كشباك الصيد والصدفيات والمحار والمرجان وكل ما يتميز به الساحل السوري إلى جانب معرض لأشهى المأكولات البحرية.

كما تضمن المهرجان سباقات سباحة للأطفال والناشئين من محافظتي طرطوس ودمشق، بالإضافة لعرض مميز للزوارق البحرية وألعاب مائية مميزة، لتضاء بعدها قلعة أرواد حباً واحتفالاً بمهرجانها السياحي الأول حيث بدأت فعالياتها بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية المدنيين والعسكريين من ثم النشيد العربي السوري تقدم بعدها فرقة غابالا مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة التي تحاكي فلكلور وتراث الساحل السوري.

البعث ميديا- خاص