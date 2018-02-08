جعفري: مسار المقاومة هو الطريق الأنجع لنيل الحقوق

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن مسار المقاومة الذي تنتهجه بعض الدول هو الطريق الأنجع لنيل الحقوق, مشيرا إلى أنه تم القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق على يد المقاومة وسنشهد تحرير سورية من الإرهابيين قريبا.

وأضاف جعفري في كلمة له اليوم في محافظة كرمان جنوب شرق إيران إن الأعداء يسعون من خلال الاقتصاد إلى دفع إيران للاستسلام عبر فرض العقوبات على الشعب الإيراني ولكننا باتباعنا الاقتصاد المقاوم استطعنا تحقيق الكثير من المنجزات ومن الضروري تغيير أسلوب إدارة البلاد والعمل على إشراك الشعب بشكل أكبر والعمل على القضاء على الفساد.

من جانبه أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف في تصريح له أن الأعداء يدركون جيدا قدرات إيران الدفاعية معتبرا أن الكيان الصهيوني اليوم “أكثر هشاشة” من أي وقت مضى, مشيرا إلى أن الأعداء دعموا تنظيم داعش الإرهابي على مدى الأعوام الماضية بكل الإمكانيات العسكرية والمالية في المنطقة لضرب الثورة الإسلامية في إيران إلا أن جبهة المقاومة أصبحت أقوى من الماضي.

وفي سياق متصل أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في كلمة له اليوم إن الإدارة الأمريكية الجديدة تتحرك باتجاه تقويض منظومة الاتفاقيات الدولية وتدمير البشرية, لافتا إلى أن هذه الإدارة لا تتوانى عن استخدام أي وسيلة لضرب المصالح الوطنية الإيرانية الأمر الذي يتطلب وعيا وجهوزية من أجل مواجهة مشاريع العدو الذي لا يدخر جهدا من أجل بث الفتنة والتطرف.

وأضاف شمخاني إن أمريكا ومن خلال استراتيجيتها العدوانية تعتبر إيران حاجزا أمام المضي بسياساتها غير المشروعة في المنطقة ولهذا السبب هي لا تدخر أي جهد من استئجار الإرهابيين إلى الحرب الدعائية والحرب الاقتصادية من أجل إلحاق الأذى بالمصالح الوطنية الإيرانية. لافتا إلى أن التهديدات الحالية التي يجب مواجهتها اليوم هي التهديدات الناعمة حيث يعمد الأعداء إلى نقل التهديدات إلى داخل البلاد ومحاولة التأثير عليها بعد الهزائم المتكررة التي يتلقونها في المواجهات المباشرة في المنطقة.