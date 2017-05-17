جلالي: الأمن القومي الأميركي هو مصدر الهجمات الالكترونية

كشف رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي جميع تفاصيل من يقف وراء الابتزاز الإلكتروني الأخير، ودعا إلى اعتماد مضاد إيراني للبرمجيات الضارة للتصدي للهجمات الالكترونية.

وأشار جلالي إلى التهديدات الالكترونية الأخيرة قائلا بأن الابتزاز هو أداة بعض القراصنة الذين يستغلون الثغرات في البرامج، كالثغرات التقنية للنفوذ وتشفير أجهزة الحاسوب وإخراجها عن الخدمة والمطالبة بفدية لإعادتها إلى الخدمة.

وأضاف أن الهجمات تأتي بهدف التجسس الأمني، منوها أن بعض القراصنة يشفرون المعلومات من اجل الحصول على فدية فيما يقوم البعض الأخر بتدمير البنى التحتية.

كما أفاد بأن الدراسات الأولية كشفت أن مصدر انتشار الفيروس هو أميركا وبالتحديد وكالة الأمن القومي الأميركي، حيث أن الولايات المتحدة لم تتضرر من هذا الهجوم الالكتروني.

وأوصى جلالي مستخدمي الأجهزة الالكترونية باعتماد مضاد إيراني للبرمجيات الضارة ليكنوا في منأى عن الهجمات الواسعة للقراصنة المبتزين.