جلال شموط في باكورة اعماله الرمضانية للعام 2017

خاص – البعث ميديا

يدخل الفنان جلال شموط في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال أربعة أعمال ثلاثة منها بطابع البيئة الشامية وبشخصية صحفي في ظهوره الرابع.

ويشارك الفنان شموط في مسلسل “قناديل العشاق” تأليف خلدون قتلان وإخراج سيف الدين سبيعي ويجسد فيه شخصية سهيان وهو شاب لقيط تتبناه كوكب التي تؤدي دورها الفنانة صباح بركات صاحبة الملهى الذي تدور حوله أحداث العمل ليصبح معاونها فيما بعد كما يرافقها في عملية بحثها عن الفتيات لتتحول “أيف” التي تؤدي دورها الفنانة سيرين عبدالنور إلى صنيعته ويحاول تملكها والسيطرة عليها بطريقة خالية من النبل ثم يتصاعد الصراع في الحلقات الأخيرة فيدمر المنزل بمن فيه.

وفي مسلسل “وردة شامية” من تأليف مروان قاووق واخراج تامر اسحق فيؤدي الفنان شموط دور تاجر أعزب يدعى عرفان علاقته جيدة مع النساء يحاول التقرب من شامية التي تؤدي دورها الفنانة شكران مرتجى ليرفضها لاحقاً فيتسبب بأذية لتنتقم بدورها منه وتوقعه ضحية لشرورها.

وفي مسلسل “غبار الجوري” من تأليف مروان قاووق ورنيم عودة وإخراج محمد معروف تتصف شخصية مظهر بيك التي يلعبها الفنان شموط بالتسلط على عائلته وسكان حارته ليتصاعد الأمر لاحقاً ويخلق له مجموعة أخطاء يسقط بها أخيراً.

أما إطلالة الفنان شموط الوحيدة بعيدا عن أجواء الحارات الشامية فتأتي من خلال مسلسل “الغريب” من تأليف عبدالمجيد حيدر وإخراج محمد زهير رجب حيث يظهر فيه بشخصية صحفي وصديق مقرب من كمال الذي يؤدي دوره الفنان رشيد عساف الذي يعمل موظفا ويقع ضحية للطمع والجشع ويسجن إثر ذلك فيسعى إلى البحث عن الحقيقة ومن جهة أخرى يتورط عاطفياً بحب شقيقة كمال لكن عقبة اجتماعية تمنع قصتهما من الاكتمال.