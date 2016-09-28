جلطة دماغية تقتل رئيس كيان الاحتلال السابق

مات رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي السابق شمعون بيريز الليلة الماضية بعد إصابته بجلطة دماغية قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب بيريز قوله للصحفيين “إن بيريز توفي أثناء نومه في المستشفى متأثرا بجلطة دماغية”.

يذكر أن بيريز ارتكب العديد من الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني وكان له دور في النكبة عام 1948 عندما قاد حركة الهاغانا الإرهابية كما شارك في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وكان المسؤول عن مجزرة قانا في جنوب لبنان عام 1996 التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد إضافة إلى المجازر في مخيم جنين ومجزرة حي الياسمينة في القصبة بمدينة نابلس القديمة وباقي عمليات الاغتيال والقصف التدميري في الضفة الغربية وقطاع غزة.