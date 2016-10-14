جمارك اللاذقية: ضبط أسلحة وذخيرة متجهة للإرهابيين بريف حماة

ضبطت جمارك اللاذقية سيارة محملة بكمية من القذائف والذخيرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.

وأفاد الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد صبيح بأن “العملية تمت نتيجة عمل دؤوب ومستمر ومهنية عالية لترصد عمليات التهريب التي تمس بأمن الوطن حيث تمكنت عناصر الضابطة الجمركية امس من توقيف السيارة وإلقاء القبض على سائقها ومصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت في طريقها إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

ولفت صبيح إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الضابطة الجمركية بضبط أسلحة وذخائر مهربة للتنظيمات الإرهابية مؤكدا أن “الضابطة الجمركية ستبقى العين الساهرة لمكافحة التهريب اينما وجد على الحدود أو في الداخل وتقديم المهربين إلى القضاء والوقوف إلى جانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب التكفيري”.

بدوره ذكر رئيس الضابطة الجمركية في اللاذقية أن “السيارة من نوع هيونداي قلاب تحمل 47 قذيفة (آر بي جي) مضادة للدروع و44 علبة طلقة رشاش متنوعة وسامة مخبأة في جيوب مخفية تحت صندوق السيارة مصممة خصيصا للتهريب ” .

وأوضح أن العملية “تمت بعد وصول معلومات عن السيارة والطريق الذي ستسلكه قبل أيام من تنفيذ عملية التهريب حيث تم تكليف مجموعة من عناصر الجمارك برئاسة رئيس منطقة سيار في اللاذقية لرصد السيارة وتوقيفها” لافتا إلى أن “السيارة كانت متجهة إلى مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي تنظيمات إرهابية منضوية تحت مسمى “جيش الفتح” وتتكبد خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد الحربي خلال عمليات وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي.