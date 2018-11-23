جمعة (المقاومة توحدنا وتنتصر) والفلسطينيون يستعدون للمشاركة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الخامسة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (المقاومة توحدنا وتنتصر).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع للمشاركة بعد ظهر اليوم في جمعة (المقاومة توحدنا وتنتصر) مؤكدة أن المسيرات مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وشددت الهيئة على أن إنجازات المقاومة الفلسطينية وتوحدها في الميدان تدعو الفلسطينيين إلى تجاوز الخلافات واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار والمؤءامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 شهيدا إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.