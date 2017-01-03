جمعيات خيرية في حمص تقدم هدايا للأطفال بمناسبة الأعياد

بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال خاصة بموسم الأعياد أقام قسم حماية الطفل في “مشروع شموع سورية” الذي تقيمه “جمعية كريم الخيرية” بالتعاون مع منظمة اليونيسف يوما مفتوحا للأطفال من مختلف أحياء المدينة تخللته أنشطة تفاعلية من مسابقات وحكواتي و أغان و رقص وشخصيات كرتونية ورسم على الوجه واختتمت بتقديم “بابا نويل” الهدايا للأطفال.

وأوضح مدير المشاريع بالجمعية فؤاد منصور أن اليوم المفتوح استهدف حوالي 260 طفلا من أطفال المراكز التابعة للجمعية وأبناء الشهداء وأشرف عليه 40 منشطا من الجمعية واستمر أربع ساعات وذلك في مطعم صحارى منوها بالتفاعل الكبير من قبل الاطفال وذويهم خلال الحفل.

بدورها بينت وعد العزو منشطة دعم نفسي اجتماعى بالجمعية أن هذا اليوم كان ناجحا حيث رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال طوال ساعات الحفل واستمتعوا بالتعرف على شخصية “بابا نويل” من خلال فقرة الحكواتي، لافتة الى أن العديد من الأطفال في ظل الظروف التي تمر بها البلاد هم أحوج من يكون ليعيشوا أجواء الفرح مشيرة الى التفاعل والإقبال الكبير الذي لمسته عند الاطفال خلال الألعاب المختلفة والمسابقات حيث طالبوا بإقامة العديد من الحفلات الأخرى منوهة بأن هذا اليوم استهدف أحياء لم تسبق لأي من المبادرات استهدافها.