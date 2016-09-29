جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية  توزع مستلزمات مدرسية على أبناء الأسر المهجرة في حماة

قامت ‏جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية بحماة بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية ولوازم ولباس مدرسي للطلبة من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة والأسر المهجرة جراء الاعتداءات الإرهابية في مدينة حماة.

وبين عبد السلام بيطار رئيس مجلس إدارة الجمعية أن التوزيع شمل أكثر من 250أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة والمهجرة من أطفال الرياض وطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتوزيع مستمر بشكل يومي لتلك الأسر مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة التي تأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد للمساهمة في تزويد أبناء تلك الأسر من الطلبة بالحقائب وسد حاجتهم من القرطاسية بغية تخفيف الأعباء المادية عن كاهل ذويهم مؤكدا أن هذه المبادرة من المبادرات التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً دعما لأبناء الأسر المحتاجة ولمسيرتهم التعليمية بتوفير المتطلبات الدراسية وتحفيزاً لهم حتى يتمكنوا من استكمال مسيرتهم التعليمية.

يشار إلى أن جمعية أعمال البر الإسلامية أول جمعية خيرية في محافظة حماة تأسست سنة 1911 وكانت مهتمة بالقضايا الثقافية التعليمية حيث أسست خمس مدارس مع رياض الأطفال وفي عام 2001 عدل نظامها الداخلي وأشهرت باسم جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية وتوسعت أهدافها لتصبح اجتماعية وثقافية وخيرية.

حماة-البعث ميديا-منير الأحمد