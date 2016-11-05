جمعية الصياغة بدمشق تشدد على عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا بفاتورة

شددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق على الحرفيين العاملين في حرفة الصياغة ضرورة عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا بموجب فاتورة نظامية وأن يكون عليها اسم البائع والتأكد من هوية البائع المطابق على الفاتورة.

ودعت الجمعية إلى عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا بعد تدوينها في دفتر المشتريات من أجل إمكانية اكتشاف الذهب الذي يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بسرقته من المنازل والمحلات وما يكون من ورائه من جرائم موضحة أن كل حرفي يساهم في إلقاء القبض على سارق ذهب له امتياز كبير في الجمعية.