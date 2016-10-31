جمعية الوصل الخيرية بالقامشلي تبدأ توزيع حصصا غذائية على المتضررين

بدأت جمعية الوصل الخيرية في مدينة القامشلي اليوم عمليات توزيع 800 حصة غذائية على أهالي منطقة تل حميس الذين تضرروا جراء الارهاب والمقيمين في الاحياء الجنوبية للمدينة.

وبين رئيس الجمعية حسنى الرميض أن الحصص الموزعة تتضمن السكر والرز والبرغل والزيت النباتى والعدس وغيرها من المواد الغذائية ويتم توزيعها بهدف مساعدة العائلات الوافدة الى مدينة القامشلي على توفير جزء من متطلباتها المعيشية خاصة عائلات الارامل والايتام والمعوقين جسديا.

وأشار الرميض الى أن الجمعية بدأت تجهيز مركز صحي في بلدة معبدة بريف القامشلي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ليتم عبره تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاهالي المنطقة عبر كوادر طبية وتمريضية مختصة، كما أن الجمعية أشرفت خلال الشهر الجاري على تنفيذ زيارات صحية ميدانية الى قرى ريف القامشلي الجنوبي لمتابعة الحالات المرضية لدى النساء والاطفال المتضررين.