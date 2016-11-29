جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلق فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم نشاطاته ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك تحت شعار “من السلام في المنزل إلى السلام في العالم …جعل التعليم آمن للجميع”.

وبينت رئيسة فرع الجمعية أقبال حامد أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية من قضايا حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية التعليم والمساواة بين الجنسين وتعزيز الدور القيادي للمرأة والثقة بالنفس ومهارات الحياة إضافة للتعريف بالخدمات المقدمة في الجمعية وكيفية الاستفادة منها.

وأشارت حامد إلى أن نشاطات الحملة بالمحافظة تجري ضمن عيادة فرع الجمعية الثابتة وفرقها الجوالة في مناطق شهبا والسويداء والشقراوية ومركزها لدعم المرأة وكليتي التربية والفنون الجميلة وسبع مدارس ثانوية في مدن السويداء وشهبا وصلخد وبلدة القريا.

وتتضمن نشاطات الحملة المستمرة لغاية العاشر من الشهر القادم جلسات توعية حول مسائل المرأة والتعليم والعنف ضد المرأة وانعكاساته ضمن المؤسسات على العاملة منها والمساواة بين الجنسين و الزواج المبكر والأمراض المنقولة جنسيا و التحرش الجنسي والعنف المدرسي و دعم وتمكين المرأة و حقوق الإنسان.

وتشارك دول العالم بين الـ 25 من تشرين الثاني والـ 10 من كانون الأول في حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة لرفع الوعي العام وحشد الناس في كل مكان لإحداث تغيير لمصلحة النساء والفتيات.