جمعية خيرية بحماة توزع «500» سلة غذائية على الأسر المحتاجة

وزعت الجمعية الخيرية الاجتماعية في بلدة المحروسة بريف حماة الغربي اليوم دفعة جديدة من السلات الغذائية على نحو 509 أسر محتاجة بالبلدة وقريتي الهزانة والمقيبرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية علي دياب الى أن السلة الغذائية التي يتم توزيعها تتضمن مواد البرغل والسكر والرز والملح والحمص والعدس والزيت ومواد اخرى، مبينا أن عملية التوزيع تتم وفق قوائم بالتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والأهلية في البلدات والقرى.

وكانت الجمعية الخيرية الاجتماعية وزعت خلال الشهرين الماضيين سلات غذائية على نحو 500 أسرة محتاجة ببلدة المحروسة وقريتي المقيبرة والهزانة.