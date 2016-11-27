جمعية خيرية بحماة توزّع سلات غذائية على الأسر المحتاجة في الريف

وزعت الجمعية الخيرية الاجتماعية في بلدة المحروسة بريف حماة اليوم 500 سلة غذائية على الاسر المحتاجة فى البلدة وقريتي الهزانة

والمقيبرة.

واوضح رئيس مجلس ادارة جمعية المحروسة على دياب أن الجمعية أعدت بالتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والاهلية في البلدة والقريتين قائمة لنحو 300 أسرة محتاجة لم تحصل على مخصصاتها وتأمينها بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية في مدينة حماة.

وأشار دياب الى أن الجمعية أصدرت خلال العام الحالى 400 بطاقة صحية للعلاج المجاني للاسر المحتاجة في بلدة المحروسة والقرى والبلدات المحيطة بها ضمن مشروع تقديم الخدمات العلاجية والصحية المجانية لتلك الاسر، حيث تشمل البطاقة الزوجة والاولاد.