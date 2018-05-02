جمعية خيرية في حماة تبدأ بتنفذ مشروع سلة رمضان

بدأت الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة أمس تنفيذ مشروع تزويد 7 آلاف أسرة بسلل غذائية وكساء من لباس وأحذية ومنظفات للأسر الأساسية المسجلة لدى الجمعية من الفقراء والمحتاجين وذوي الإعاقة والعجزة ضمن مدينة حماة وذلك بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

تخصص مدينة حماة في هذه المناسبة احتفالية مميزة توزع فيها الحلويات، وتتم فيها المسامحة بين مكونات المجتمع تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذكر رئيس الجمعية زياد عربو أن قيمة كل سلة تتراوح بين 30_40 ألف ليرة حسب عدد أفراد الأسرة.

وأوضح عربو أن الجمعية تأسست عام 1954 وقامت إدارتها الجديدة التي استلمت مهامها بتاريخ 23/1/2018 بإعادة هيكلة العمل وتصحيح المسارات لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر وعودة الثقة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تؤمن الكم الأكبر من موارد الجمعية لتوزيعها شهرياً على المحتاجين.