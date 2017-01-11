جملة قرارات لتنفيذي السويداء…ترخيص مركز طبي بينها

وافق المكتب التنفيذى لمجلس محافظة السويداء خلال اجتماعه اليوم على تنفيذ المبنى الادارى فى المنطقة الصناعية بأم الزيتون بقيمة 450ر20 مليون ليرة.

كما وافق المكتب على ترخيص مركز طبى خاص فى مدينة السويداء وموازنة مجالس بلديات /الاصفر والغارية وسالة والثعلة والصورة /للعام الحالى كما حدد الحد الاقصى لاسعار المأكولات والمشروبات فى مطاعم المحافظة ورسم

مقابل الخدمات وسعر المتر المربع الواحد من الارض المعدة للبناء ورسم مقابل قطع طريق الاسفلت فى بلدة الثعلة والقرى التابعة لها.

وكان المكتب وافق فى جلسته الماضية على موازنة المنطقة الصناعية والحرفية لمجلس بلدة أم الزيتون للعام الحالى والبالغة 211 مليونا و50 الف ليرة وموازنة المنطقة الصناعية والحرفية لمجلس بلدة عرى البالغة 32

مليون ليرة ومثيلها لمجلس بلدة شقا.