جناح ميلان على رادارد ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وضعت جناح ميلان، الإسباني خيسوي فيرنانديز، كمرشح محتمل لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع “ميدياسيت” المُقرب من أسوار “سان سيرو”، فإن ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد خيسوس فيرنانديز “سوسو”، والبالغ 40 مليون يورو للأندية خارج إيطاليا.

وكان سوسو قد جدد عقده مع ميلان حتى صيف 2022، وتسعى إدارة الفريق اللومباردي الآن إلى تحسين عقد اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي بعد تزايد الاهتمام بضمه من قبل الأندية الأوروبية العريقة، مثل الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، ومانشستر سيتي وغيرها.

وقال اللاعب الإسباني في حديث لـ “توتوسبورت” في وقت سابق: “من دواعي الفخر أن تكون مرتبطا بمدريد أو برشلونة أو السيتي ، لكن ميلان فريق عظيم، لن أذهب إلى ناد إيطالي آخر”.

ولعب سوسو (24 عاما)، منذ انتقاله إلى إيطاليا، مع جنوى، وميلان، وأحرز أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين بقميص الروسونيري هذا الموسم، خلال عشر جولات من الكالتشيو.