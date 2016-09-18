جنرال روسي: العدوان الأمريكي على سورية «ممنهج»

صرح الجنرال ليونيد ايفاشوف الرئيس السابق لإدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية ان العدوان الامريكي على مواقع للجيش العربي السوري “لا يرتدي طابع الصدفة بل نجم عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط” لافتا الى أن تنظيم “داعش” الإرهابي صنيعة الولايات المتحدة.

وفي تصريح له اليوم الأحد، قال ايفاشوف إن” الولايات المتحدة افتعلت الحرب في سوريا.. وإنني لا اصدق ان ما حدث كان من قبيل الصدفة بل هو في الحقيقة ضربات ممنهجة ضد قوات الجيش العربي السوري”.

وأكد ايفاشوف ان تنظيم “داعش” الإرهابي صنيعة الولايات المتحدة وان الإرهابيين هم حلفاء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بما في ذلك في سورية.

وكان الطيران الامريكى أقدم مساء امس على قصف أحد مواقع الجيش العربي السوري فى جبل ثردة فى محيط مطار دير الزور العسكرى ما ادى الى وقوع خسائر بالارواح والعتاد فى صفوف قواتنا ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع.