جنوح باخرة من طرابلس”اللبنانية” إلى جنوب طرطوس “السورية”

ذكرت مديرية الموانئ ان الباخرة /ماسا/ التى ترفع علم توغو جنحت صباح اليوم باتجاه المياه الاقليمية السورية مقابل كورنيش الحميدية جنوب محافظة طرطوس بسبب الاحوال الجوية السائدة.

وبين مدير الموانئ العميد ميثم ابراهيم اليوسف فى الباخرة التى تحمل على متنها اثنين من البحارة فقط انقطعت مخاطيفها فى ميناء طرابلس اللبنانى فجنحت باتجاه المياه الاقليمية السورية جنوب محافظة طرطوس بسبب شدة الرياح وارتفاع امواج البحر.

وقال: ان // العاملين فى ميناء طرابلس حاولوا انقاذ الباخرة بعد اخذ موافقة ادارة الموانئ السورية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب سوء الاحوال الجوية// مشيرا الى انه بناء على طلب وكيل الباخرة ستقوم المديرية غدا وبعد انتهاء العاصفة بسحبها من خلال قواطرنا لانقاذها مبينا انه يتم التواصل مع البحارة الاثنين اللذين على متنها وهما بصحة جيدة.

يشار الى ان الباخرة مخصصة لعمليات الشحن ويبلغ طولها 130 مترا وعرضها17 مترا.

يذكر أنه تم اليوم اغلاق ميناءى اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولى بسبب الاحوال الجوية السائدة