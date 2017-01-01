«جنون» كلوب يتفوق على «فلسفة» غوارديولا

حسم ليفربول قمته مع ضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 1-0 يوم السبت على “أنفيلد رود” في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جورجينو فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليرتفع رصيد ليفربول في المركز الثاني إلى 43 نقطة، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي الذي تغلب في وقت سابق على ستوك سيتي 4-2، أما مانشستر سيتي فبات مهددا بفقدان المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند النقطة 39.

ويعتبر هذا هو أول فوز للمدرب الألماني يورجن كلوب على منافسه الإسباني جوسيب جوارديولا في مسابقة دوري، علما بأن الثنائي تواجها من قبل 8 مرات عندما كانا مدربين لدورتموند وبايرن ميونيخ على التوالي، ففاز جوارديولا بـ4 مباريات جميعها في الدوري الألماني، مقابل 4 انتصارات لكلوب في مباريات الكأس.