جنوى يحقق مفاجأة الموسم ويهزم يوفنتوس بثلاثية

حقق نادي جنوى مفاجأة ضخمة بالفوز على ضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب لويجي فيراريس ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للكالتشو.

سجل جنوى 3 أهداف متتالية عبر سيموني في الدقتقتين الثالثة والثالثة عشر وأليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 فيما سجل بيانيتش هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في صدارة الترتيب فيما إرتفع رصيد جنوى إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

المدرب أليجري عاد مجدداً إلى طريقة 3-5-2 بعدما تخلى عنها في لقاء إشبيلية الأخير مفضلاً الإبقاء على الثنائي هيجواين وماركيزيو على مقاعد البدلاء دافعاً بالكولمبي كوادرادو في الهجوم لدعم ماندزوكيتش فيما إنضم ألفيس لقلب الدفاع بجوار بنعطية وبونوتشي.

أما المدرب إيفان يوريتش فإختار كالمعتاد طريقة 3-4-3 بوجود الثلاثي إيكامبوس وسيموني وريجوني في المقدمة.

المباراة بدأت بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة عبر اللاعب الأرجنتيني سيموني في ظل إرتباك دفاعي واضح وغير مبرر من قبل لاعبي يوفنتوس لتشتعل الأجواء في ملعب لويجي فيراريس.

لم يغير الهدف من أداء الفريقين، فواصل لاعبو جنوى ضغطهم وواصل لاعبو يوفنتوس الأداء السيء المليء بالإرتباك الغريب سواء في التحرك أو في التمرير ليستغل سيموني مجدداً ذلك ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 13 وسط إحتفالات جنونية في المدرجات.

تراجع لاعبو جنوى بعدها وإعتمدوا على الهجمات المرتدة في الوصول إلى مرمى بوفون ولكنهم طبقوا الضغط على حامل الكرة بشكل ممتاز كما كانت تحركات اللاعبين وتمركزهم في الملعب هي الأفضل منذ بداية الموسم.

زلزل ريجوني ملعب لويجي فيرارس مجدداً بتسجيل الهدف الثالث لجنوى في الدقيقة 29 والذي احتُسب للمدافع ساندرو بالخطأ في مرماه بعدما فشل في اخراجها من على خط المرمى وسط مزيج من الدهشة والغضب والحزن على وجه لاعبي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 33 يتعرض يوفنتوس لضربة مجدداً بتعرض ليوناردو بونوتشي لإصابة عضلية ليدخل بدلاً منه دانييلي روجاني.

وفي الدقيقة 41 يشتعل الملعب بالاعتراضات بعدما رفض الحكم إحتساب ركلة جزاء لماندزوكيتش بعد تعرضه للدفع من قبل مدافع جنوى.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط بتفوق جنوى بثلاثية.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي اختتم بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت.

بعد إنطلاق الشوط بخمس دقائق أثار عملية شد أخرى للكرواتي ماندزوكيتش لاعبي يوفنتوس مطالبين باحتساب ركلة جزاء.

في الدقيقة 53 يدفع أليجري بهدافه هيجواين بدلاً منه ليشتنشتاينر في تغيير هجومي واضح قبل فوات المزيد من الوقت.

لم يتحسن أداء يوفنتوس بعد الدفع بهيجواين وظل الفريق بكامل عناصره خارج الخدمة تماماً وزاد من الطين بله تعرض البرازيلي ألفيس للإصابة ليستكمل يوفنتوس اللقاء بعشرة لاعبين لإجراء الفريق لتبديلاته الثلاثة.

نجح بيانيتش في الدقيقة 82 في تسجيل هدفاً شرفياً ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة رائعة.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.