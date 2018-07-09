جهاز ذكي لا مثيل له من إل جي

تعمل شركة إل جي على تسجيل براءة اختراع لجهاز مميز سيغير مستقبل الأجهزة الذكية، ووفقا للتسريبات، فإن الجهاز عبارة عن قلم ذكي بداخله شاشة مرنة عالية الدقة، تعمل باللمس وتخرج بكبسة زر واحدة لتستعمل كأي شاشة هاتف ذكي.

وسيغني هذا القلم وفقا للخبراء عن الهواتف الذكية، فهو مزود أيضا بكاميرا وأجهزة اتصال بالشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى مايكروفون ومكبرات للصوت، كما يمكن شبكه مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث أو الـ WIFI.

وأشار موقع “GSMArena” المتخصص بشؤون التقنية إلى أن هذا القلم سيزود بميزات تمكن المستخدم من استعماله للكتابة والرسم على شاشات بعض الأجهزة الذكية والحواسب.