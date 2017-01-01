جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: القوات المشتركة استعادت 60 بالمئة من الساحل الأيسر للموصل

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الوهاب الساعدي أن القوات العراقية المشتركة استعادت 60 في المئة من الساحل الإيسر لمدينة الموصل في محافظة نينوى منذ بدء العمليات العسكرية منتصف تشرين الأول الماضي.

وقال الساعدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم..”استعدنا أكثر من 60 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من إرهابيي تنظيم داعش”.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن أمس خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة أن العمليات العسكرية لتحرير محافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي دخلت مرحلة الحسم.

يذكر أن القوات العراقية بدأت فى السابع عشر من تشرين الأول الماضي المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية الواسعة لتحرير مدينة الموصل فى محافظة نينوى من إرهابيي “داعش” وتمكنت خلال الأسابيع الماضية من تحرير عدة أحياء فى المدينة إضافة إلى تحرير عشرات القرى في محيط الموصل مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.