جهانغيري يطالب أمريكا بالكف عن استخدام أسلوب التهديد مع إيران

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري ان الشعب الايراني لن يرضخ للتهديد وأن البلدان التي تتحدث مع الشعب الايراني بهذه اللغة ستكون هي الخاسرة.

وطالب جهانغيري في تصريح له اليوم الاميركيين بالكف عن اسلوب التهديد وان يستخدموا لغة التقدير في التعامل مع الشعب الايراني.

من جهته اعتبر المعاون السياسي لمكتب الرئيس الايراني حميد ابوطالبي أن اضافة حظر جديد على ايران تعد انتهاكا لخطة العمل المشترك الشاملة “الاتفاق النووي” محذرا الاميركيين من أن اتخاذ خطوات استفزازية سيخلق مشاكل اساسية امام التعامل بين ايران واميركا.

ودعا ابوطالبي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الولايات المتحدة الى احترام الشعب الايراني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والابتعاد عن المواجهة والعداء معه والتنفيذ الكامل والدقيق لخطة العمل المشترك الشاملة وازالة ما تبقى من العقوبات على الشعب الايراني.

وأشار أبو طالبي الى ضرورة ازالة التوتر الاقليمي بدلا من اثارته والاعتراف بدور ايران في مكافحة الارهاب وشطب “الاتهامات الخاوية عنها” والعمل من اجل احلال الاستقرار والأمن في المنطقة.