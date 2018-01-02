جواد ظريف: شعبنا يتمتع بحق التعبير خلافاً للدول الصديقة لترامب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الشعب الإيراني يتمتع بحق التعبير والاحتجاج خلافاً لدول المنطقة الصديقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورد ظريف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر على التصريحات المغرضة للمسؤولين الأميركيين حول الاضطرابات الأخيرة في بعض المدن الإيرانية وقال: أن أمن واستقرار إيران يعتمد على الشعب الذي يتمتع بحق التعبير والاحتجاج خلافا للبلدان الصديقة لترامب في المنطقة, وسيحافظ على هذه الحقوق التي حصل عليها ولن يسمح للمتسللين بممارسة أعمال العنف والدمار والتخريب.

وكان ترامب ومسؤولو حكومته نشروا منذ بداية التجمعات الاحتجاجية في بعض المدن الإيرانية عدة بيانات تؤكد دعمهم للمخربين ومثيري الشغب.