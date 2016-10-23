جورجيا تعلن مقتل شخص باعتداء على وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الجورجية مقتل أحد الأشخاص الذين اعتدوا على حارس موقع عسكري خلال محاولتهم التسلل إليه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “إن الحادث وقع في مركز كرتسانيسي لدعم قيادة التدريبات والتعليم العسكري حيث لم يمتثل مجهولون لإنذار الحارس واعتدوا عليه قبل أن يتصرف وفقا لواجباته المحددة بالنظام ليمنع التسلل إلى أراضي الموقع” مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وكان مركز كرتسانيسي افتتح في آب من العام الماضي قرب العاصمة الجورجية تبليسي في إطار التعاون بين جورجيا وحلف الناتو وجرت مراسم افتتاح المركز بمشاركة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وتم إنشاء المركز ليستفيد منه عسكريون جورجيون وكذلك الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة للحلف.