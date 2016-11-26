جورجيا.. كفيريكاشفيلي يشكّل حكومة جديدة

منح برلمان جورجيا الثقة لرئيس الوزراء السابق غيورغي كفيريكاشفيلي لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وقال رئيس البرلمان في بيان: “أود أن أهنيء السيد كفيريكاشفيلي، وجميع أعضاء مجلس الوزراء، بحصولهم على ثقة البرلمان.. أوقع المرسوم بهذا الصدد.. اليوم سوف يتم نقل المرسوم إلى الإدارة الرئاسية للتوقيع”.

كما احتفظ وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا بمنصبه.

وكان حزب “الحلم الجورجي” فاز في 31 تشرين الأول الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد بـ 48 دائرة من 50 دائرة انتخابية أحادية، وحصل على العدد المطلوب للأغلبية الدستورية، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز الأصوات في جميع المراكز.