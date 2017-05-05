جوردي ألبا: الجميع يحب مشاهدة ميسي أكثر من رونالدو

أشاد جوردي ألبا، ظهير فريق برشلونة الإسباني، بزميله ليونيل ميسي، معتبرًا أن الجماهير تفضل مشاهدة “البرغوث” الأرجنتيني أكثر من كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.

وقال ألبا، خلال تصريحات نقلها موقع “فور فور تو“: “لا أعلم من يقرر الفائز بجائزة الكرة الذهبية أو اللاعب الأفضل في العالم، لكل شخص رأيه، وفي نفس النقطة كان يجب أن يحصل تشافي أو إنييستا على الكرة الذهبية”.

وأضاف الدولي الإسباني: “بالتأكيد رأيي معروف؛ لأنه بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.. كريستيانو رونالدو لاعب عظيم وسجل الكثير من الأهداف فهو عبقري، وإذا قلت أي شيء غير ذلك سأكون كاذبًا”.

واختتم حديثه بقوله: “أعتقد أن الجماهير تفضل مشاهدة ميسي على أرض الملعب أكثر من رونالدو، بغض النظر عن الفريق الذي ينتمون إليه”.