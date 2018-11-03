جولة حكومية بريف حلب الشرقي للوقوف على واقع العمل في المشاريع المنفذة فيها

جال الوفد الحكومي الذي يزور محافظة حلب حاليا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على عدة مناطق في ريف المحافظة الشرقي للوقوف على واقع المشاريع المنفذة فيها والتي من شأنها أن تساهم في تنمية هذه المناطق وخاصة في قطاع الزراعة وتأمين متطلباتها من الري والنقل والتخزين والتسويق والإنتاج .

واستهل الوفد جولته بالاطلاع على أعمال تأهيل وصيانة مركز جبرين لاستلام وتخزين الحبوب الذي يعد المركز الرئيسي لتخزين الحبوب في المحافظة بطاقة تخزينية تصل إلى 185 الف طن وبتكلفة وصلت إلى 800 مليون ليرة وتمت أتمتة المركز الذي يضم 22 مستودعا مساحة كل منها 3 آلاف متر مربع .

واطلع الوفد على أعمال تأهيل المحولة في محطة تحويل حلب التي وصلت نسبة إنجازها إلى 90 بالمئة وجرى تنفيذ الأعمال بخبرات وطنية ليتم وضعها في الخدمة خلال شهر من اليوم حيث يتم من خلالها اضافة 300 ميغا واط للشبكة الكهربائية على مدار الساعة .

وأعلن المهندس خميس بدء العمل في مخرج 20 (ك ف أ) الذي يغذي 9 قرى في ريف حلب الشرقي بالطاقة الكهربائية وبتكلفة 500 مليون ليرة سورية .

واطلع الوفد على أعمال إنجاز محطة ضخ تل علم في منطقة السفيرة التي تتألف من 8 مضخات تزود ألف هكتار من الأراضي الزراعية بمياه الري .

كما زار الوفد موقع تأهيل جسر تل بلاط في مشروع مسكنة غرب على القناة الرئيسية لري الأراضي الزراعية وزيادة رقعة الأراضي المستفيدة من القناة وتحسين الواقع الزراعي في المنطقة.

وتفقد الوفد أعمال انجاز مركز غربلة البذار الذي يتضمن أربع مراحل وبتكلفة 8ر1 مليار ليرة وسيتم وضعه بالخدمة منتصف العام القادم واطلع على أعمال تأهيل مطحنة تل بلاط بطاقة إنتاجية 450 طنا يوميا وأعمال تأهيل معمل الأعلاف التابع لوزارة الزراعة بتكلفة وصلت إلى 4ر1 مليار ليرة سورية إضافة إلى أعمال تأهيل صومعة تل بلاط التي تستوعب ألف طن من القمح الدوكما وستكون جاهزة في الأول من أيار القادم كما تفقد العمل بتأهيل جسر جب غبشة الذي يقع على طريق عام حلب-الرقة بتكلفة 325 مليون ليرة .

شارك في الجولة وزراء الداخلية والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حلب.