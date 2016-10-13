جولة لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام على المواقع السياحية

بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يحمل شعاره لهذا العام “السياحة للجميع”، نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع أصحاب المنشآت جولة سياحية في التكية السليمانية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد.

وتتضمن الجولة “بحسب مصادر في الوزارة” فعاليات ترفيهية تدخل الفرح والغبطة الى قلوبهم, راسمة البسمة على وجوهم, زارعة الأمل و الشعور بمشاركة الآخرين لهم فرحهم وترحهم, متيحه الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم من خلال معرض أعمال فنية ويدوية لأطفال مرضى التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وفعاليات أخرى مميزة.

وزير السياحة المهندس بشر يازجي قال: هؤلاء هم عماد سورية وواجبنا الوطني والأخلاقي تجنيبهم آثار الحرب، وعلاج ما نجم منها من مشكلات تتراكم بتجاهلها أو عدم الانتباه لها.

وأضاف يازجي: أن يمتلك أطفالنا منذ الصغر الثقافة السياحية اللازمة والنابعة من إدراكهم لمكانة وطنهم ومكنوناته من كنوز وتاريخ يعني أن نمتلك جيلاً من الفاعلين والحريصين على كل ذرة تراب من أرض سورية.

البعث ميديا- خاص