جولة لوزير العدل على واقع العمل القضائي في ريف دمشق واللاذقية

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد حرص وزارة العدل على تأمين المتطلبات اللازمة لتطوير آليات العمل القضائي والاداري وتطوير مراكز الإراءة في المجمعات القضائية وجعلها مراكز في أماكن مستقلة مزودة بأفضل الخدمات تحت إشراف قضاة ومختصين نفسيين واجتماعيين.

واستمع الأحمد خلال جولة اطلاعية قام بها، اليوم الأربعاء، على واقع العمل القضائي والإداري في المجمعات القضائية بالتل والقطيفة والنبك وبانياس وجبلة والقرداحة من القضاة والمحامين والعاملين والمواطنين إلى آرائهم ومقترحاتهم ووجه بتطوير آليات العمل الإداري والقضائي.