جيرو ينتزع تعادلاً ثميناً لأرسنال أمام مانشستر يونايتد

أفسد البديل الفرنسي أوليفييه جيرو، احتفالات جمهور مانشستر يونايتد عندما أحرز هدف التعادل لفريقه أرسنال، لينتهي اللقاء 1-1، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ماتا هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 68، قبل أن يترك جيرو بصمته على المباراة بهدف متأخر في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، الذي يلعب لاحقا أمام ساوثهامبتون، فيما ظل مانشستر يونايتد سادسا مؤقتا برصيد 19 نقطة.

وتواصلت عقدة مدرب أرسنال، أرسين فينجر أمام خصمه جوزيه مورينيو، فلم يستطع المدرب الفرنسي تحقيق الفوز على غريمه البرتغالي في أي مواجهة بينهما، لكنهما تصافحا ببرود قبل انطلاق مباراة اليوم.