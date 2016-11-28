جيش الاحتلال الصهيوني “متفائل” بتطور العلاقات مع السعودية والإمارات

أقر رئيس قسم الاستخبارات في جيش الاحتلال الصهيوني، هرتسي هليفي، بأن العلاقات بين كيان الاحتلال ودول مثل السعودية والإمارات تشهد تطورا كبيرا، معبرا عن “تفاؤله” بشأن تطور هذه العلاقات.

وقال المسؤول العسكري الصهيوني: “لدينا نحن وبعض الدول العربية مصالح مشتركة، هذه هي الفرصة الكبيرة بالنسبة لإسرائيل خلال السنوات المقبلة”.