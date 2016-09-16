ظهر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في برنامج “ذي تونايت شو” الذي يقدمه جيمي فالون قبيل حضوره تجمعا لأنصاره في نيوهامشاير.

وتوجه فالون الى ترامب قائلا: “دونالد أود أن أطلب منك أمراً لأنك ربما في المرة القادمة التي أراك فيها قد تكون رئيس الولايات المتحدة. أردت فقط أن أعرف إذا ما كان هناك شيء يمكننا القيام به وهو ليس شيئاً رئاسياً، ويمكننا القيام به الآن فكلانا من المدنيين”.

فسأله ترامب: “مثل ماذا؟ لا تروق لي هذه النبرة”، فطلب منه فالون العبث بشعره، فما كان من ترامب الا أن وافق قائلا: “الجواب هو نعم ولكن الناس في نيو هامبشاير، حيث أنا متوجه خلال نحو ساعة، آمل أن يفهموا الأمر”.