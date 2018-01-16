حاتمي: الحل الوحيد في سورية هو الحوار

جدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي دعم بلاده الحل السياسي للأزمتين في سورية واليمن عبر الحوار.

وقال حاتمي خلال لقائه وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين اليوم “إن أفضل سبيل للتخلص من الضغوط الأميركية هو تعاون بلدان المنطقة” لافتا إلى أن ما تعانيه المنطقة من أزمات نتاج لسياسات الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني تجاه الدول الإسلامية.

وشدد حاتمي على أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعدان أكبر وأخطر داعم للإرهاب في المنطقة.

بدوره أشار حسين إلى ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الباكستانية بما يعزز أمن المنطقة معتبرا أن ضبط الحدود بين البلدين وترسيخ الأمن على جانبيهما يمهد الأرضية لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري.