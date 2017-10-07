حادثة دهس أمام متحف التاريخ الطبيعي غرب لندن توقع عدد من الإصابات

أصيب عدد من الأشخاص في حادثة دهس أمام متحف التاريخ الطبيعي غرب العاصمة البريطانية لندن اليوم.

وحسب بيان صادر عن الشرطة البريطانية إن عددا من المارة أصيبوا بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي جراء الحادث الذي وقع جنوب منطقة “كنسينغتون” غرب لندن مضيفة إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكان الحادث للاشتباه به والتحقيقات جارية لتحديد ظروف ودوافع الحادث.

وقال متحدث باسم المتحف إنه تم منع الناس من دخول مبنى المتحف وإخراج الزوار عبر منفذ آخر ويتم التعاون والتنسيق مع الشرطة بعد الحادث الخطير لتحديد أسبابه حيث تقوم وحدات مكافحة الإرهاب بتقييم الواقعة لتحديد ما إذا كانت متعلقة بالإرهاب.

يذكر أن الدول الأوروبية عموما تشهد حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع هجمات إرهابية على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والتي جاءت نتيجة تجاهل مسؤولي بعض هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.