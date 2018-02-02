حادثة دهس تؤدي إلى إصابة العشرات في شنغهاي

أصيب 18 شخصا بجروح بعد دهسهم بشاحنة صغيرة عقب اشتعال النيران فيها وسط شنغهاي اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة في شنغهاي قولها في بيان إن “سائق الشاحنة الصغيرة كان يدخن السجائر ويعبث بهاتفه حين كان ينقل دون تصريح سبع قوارير غاز صغيرة وثلاث زجاجات بلاستيكية فيها بنزين” مضيفا أن “مواد قابلة للاشتعال داخل الشاحنة اشتعلت فجأة ففقد السائق السيطرة عليها واندفع باتجاه الرصيف ما تسبب بإصابة 18 شخصا بينهم السائق بجروح متفاوتة”.

ووقع الحادث في القطاع الغربي من شارع نانكين المزدحم والذي يضم فنادق فخمة ومطاعم ومراكز تجارية كبيرة ومقار شركات وتعود شهرته إلى مطلع القرن العشرين.