الشريط االاخباريدولي حادث قطار في كتالونيا يخلف قتيلا وعشرات المصابين 2018/11/20 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet نقلته صحيفة “فانغواردا” عن السلطات المحلية في كتالونيا أن شخصا قتل وأصيب العشرات في انحراف قطار عن سكة الحديد. شركة “أديف” المشغلة للقطارات، أعلنت أن القطار خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا شمال شرقي البلاد، بسبب انهيار أرضي. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات