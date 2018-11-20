حادث قطار في كتالونيا يخلف قتيلا وعشرات المصابين

نقلته صحيفة “فانغواردا” عن السلطات المحلية في كتالونيا أن شخصا قتل وأصيب العشرات في انحراف قطار عن سكة الحديد.

شركة “أديف” المشغلة للقطارات، أعلنت أن القطار خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا شمال شرقي البلاد، بسبب انهيار أرضي.