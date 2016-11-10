حارس المانشافت «نوير» ينضم إلى قائمة الغائبين

صرح الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء 9 تشرين الثاني، أن الحارس مانويل نوير، لن يشارك مع المانشافت أمام سان مارينو، الجمعة المقبل في تصفيات مونديال 2018 بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الألماني أن نوير «لا يشعر أنه على ما يرام»، وأنه قرر عدم الذهاب مع المنتخب لخوض المباراة.

وتشمل قائمة الغائبين أيضا عن مباراة سان مارينو، طوني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بسبب كسر في قدمه، جيروم بواتنغ (بايرن ميونيخ) ويوليان دراكسلر (فولفسبورغ) بسبب إصابتين في الركبة والفخذ، إضافة إلى لاعب وسط أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، بعد أن فضل لوف منحه قسطا من الراحة.

ويتصدر منتخب ألمانيا حامل لقب بطولة كأس العالم 2014، ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.