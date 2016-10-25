حاسوب آلي يتنبأ بترتيب «البريمييرليغ» ويكشف هوية البطل

تنبأ حاسوب آلي في إنكلترا بالترتيب النهائي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، واسم الفريق الذي سيتوج باللقب مع نهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك عبر حسابات خاصة قام بها.

وكشفت عمليات الحاسوب الآلي أن بطل «البريمييرليغ» لهذا الموسم سيكون مانشستر سيتي، متصدر الدوري حالياً، كما أشارت الحسابات إلى أن فريق أرسنال سيكون وصيفا لبطل الدوري.

وسيكتفي ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب بالمركز الثالث، وتوقع الحاسوب أن يحتل توتنهام هوتسبر المركز الرابع، ثم يأتي فريق مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الخامس.

أما ليستر سيتي، بطل الموسم الماضي، فسينهي موسمه في المركز الثامن وفق حسابات الحاسوب الآلي وتوقعاته، وهو البطل الذي بدأ الموسم بشكل سيئ ولم يحقق سوى 11 نقطة حتى الآن، بعد مرور تسع جولات من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.