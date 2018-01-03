حاضنة تقانة المعلومات ودورها في نجاح الأعمال الجديدة في غرفة تجارة دمشق

ركزت الندوة الاسبوعية لغرفة تجارة دمشق التي أقامتها اليوم بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية حول دور حاضنة تقانة المعلومات في دعم قطاع الأعمال وتوطين تقانة المعلوماتية والاتصالات وزيادة فرص نجاح الأعمال الجديدة.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان ضرورة دعم حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة باعتبارها مستقبل الاقتصاد الوطني إلى جانب احتضان أفكار الشباب السوري وتنميتها وتطويرها وتقديم كل سبل المساعدة من قبل رجال الأعمال وغرف الصناعة.

من جهتها أكدت مديرة حاضنة تقانة المعلومات في الجمعية العلمية السورية المهندسة فدوى مراد أهمية حاضنات الأعمال لزيادة فرص نجاح المشاريع الجديدة وتقديم مشاريع في المستقبل قادرة على الاستمرار والتطور وتوفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى الصعبة.

ودعت مراد إلى العمل على تأمين البنية التحتية من الصناعات المغذية للمشاريع الكبيرة القائمة بالفعل وتحقيق مبدأ التنمية الاجتماعية من خلال التنمية الاقتصادية لأفراد المجتمع، لافتة الى دور الحاضنات التقانية في تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى منتج قابل للتسويق والاستثمار وتقديم خدماتها للشركات الناشئة من دعم واستشارات ومتابعة وتوجيه في جميع المجالات التقانية والقانونية والتسويق.

وأشارت مراد إلى أن الحاضنة تسعى لنشر روح ريادة الأعمال بين الشباب من حملة الكفاءات والخبرات في مجال تقانة المعلومات والاتصالات وتزويد رواد الأعمال من الشباب المعلوماتيين بالمهارات والخبرات اللازمة للدخول الى سوق العمل والمنافسة فيه. إضافة إلى توفير البيئة العلمية والفنية من خبراء ومستشارين لدعم رواد الأعمال المعلوماتيين في إنشاء مشاريعهم الاستثمارية ومنحها فرص نجاح عالية.