حالات اختناق بجامعة فلسطين.. وإصابة شاب برصاص الاحتلال

أفاد مصادر محلية بأن شابا من حلحول شمال الخليل أصيب في ظهره، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه قرب مدخل المدينة.

في المقابل، أصيب عدد من طلبة جامعة فلسطين التقنية فرع العروب، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولتهم الدخول للجامعة بعد قيام قوات الاحتلال بإغلاق مداخلها.

عميد شؤون الطلبة في الجامعة عيسى العملة ذكر أن قوات الاحتلال منعت الطلبة والهيئة التدريسية من الدخول للجامعة وأغلقت كافة مداخلها، مستنكرا الاعتداء السافر على الجامعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث قام أحد المستوطنين، يوم أمس، بالاعتداء على الطلبة، وحينما أرادت طالبة الدفاع عن نفسها قام جنود الاحتلال باعتقالها.

من جهتها، استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيام قوات الاحتلال بإغلاق بوابات الجامعة، ووصفت هذا الأمر بالتطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها كما وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

كما جددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها.