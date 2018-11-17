حالات اختناق واصابات باعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في نابلس

أصيب 15 فلسطينيا بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السامة تجاه مئات الفلسطينيين في قرية عوريف جنوب نابلس ما أدى إلى إصابة 15 فلسطينيا بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وكان مزارع فلسطيني أصيب صباح اليوم بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

كما أصيب عشرات الصحفيين الفلسطينيين والأجانب بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة للمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام باتجاه الصحفيين ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.