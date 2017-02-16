حالة الطرق السائدة بسبب الأحوال الجوية حتى مساء اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات حتى مساء اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا طريق الدالية ابو قبيس في جبلة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق سد الروم ظهر الجبل بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مذكرة بأنها خصصت الأرقام التالية للاستعلام عن حالة الطرق 5411365-5422703.