حالة الطرق العامة.. بعض الجبلية مغلقة بسبب تراكم الثلوج او تشكل الجليد

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة فى نشرتها الصباحية أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق منين تلفيتا في منطقة التل مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حمص بينت النشرة أن جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا الطريق المؤدي إلى طريق المزرعة مقلس ضهر القصير وطريق جرماش وادي الحوراني أكوم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

والطرق المؤدية لناحية شين وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف وطريق عام شين ضهر القصير -مشتى الحلو سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب والرؤية الضعيفة.

وطريق قرب علي بيدر الرابع وطريق رباح كفرام فاحل سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة … كل الطرق سالكة عدا في منطقة الغاب طريق صلنفة -جورين عين الكروم القرندح وطريق شطحة -جوبة برغال فجميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد – بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي منطقة مصياف كل الطرق سالكة عدا طرق مصياف -الحيلونة وطريق مصياف- الشيحة غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطرق مصياف -وادي العيون ومصياف عين حلاقيم ومصياف -القدموس ومصياف -القريات -اللقبة -دير ماما وجميع الطرق المؤدية الى ناحية عين حلاقيم وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية وادي العيون جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية… كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طرق الدالية ومعرين بطموش والدالية ابو قبيس والدالية وادي القلع بيت عانا في منطقة جبلة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة الحفة …طرق صلنفة محطة البث وكرم المعصرة الجوبة والحجر ليفين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد كما أن الطرق المؤدية لناحيتي المزيرعة وعين التينة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفى منطقة القرداحة… طريق جوبة برغال- الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق جوبة برغال -خربة السنديان وطريق البلاط -عنانيب-القرير وطريق القرندح -الشعرة -الغاب وطريق القرندح -عين الحيات- العامود وطريق مركبة -مقامات بني هاشم وطريق مركبة-القرداحة جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

أما الطرق غير السالكة فى محافظة طرطوس فهي طريق عام الرقمة- مصياف والطرق المؤدية من ناحية دوير رسلان إلى منطقة مصياف والطرق المؤدية من ناحية دوير رسلان الى المعمورة-عين الدهب- عين الشمس-القليعة والطرق المؤدية من ناحية العنازة الى قرى مصيات-بيت جاش -نحل الجرد وطريق الطواحين -دير الجرد بينما طريق عام مشتى الحلو-البطار-شين وطرق سبه-مشتى الحلو -بصيرة الجرد فجميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.