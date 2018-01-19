حالة الطرق العامة في المحافظات حتى ظهر اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أنه حتى ظهر اليوم جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا عدة طرق في السويداء واللاذقية والقنيطرة.

وأوضحت الإدارة أن جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق ظهر الجبل سالي والطرق المؤدية إلى ناحيتي المشنف وملح ومدينة صلخد وطريق صلخد أمتان العانات المشقوق المنيذرة كلها غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج مشيرة إلى أن الطرق المؤدية لناحية الغارية وذيبين سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا منطقة جبلة طريق بطموش معرين سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج بينما طريق عام خان أرنبة حضر في محافظة القنيطرة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بأخذ الحيطة والحذر عند القيادة وتفقد المكابح وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق تفادياً لوقوع الحوادث مذكرة بأنها خصصت الأرقام 5411365- 5422703 للاستعلام عن حالة الطرق.