حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت ادارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الاحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح هذا اليوم.

ففى منطقة الغاب بمحافظة حماة جميعها غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفي اللاذقية جميع الطرق بالمحافظة سالكة عدا طريق جوبة برغال- الغاب في منطقة القرداحة غير سالك بسبب تراكم وتساقط

الثلوج،وطريق مركية- مقامات بنى هاشم، وطريق صلنفة محطة البث الغاب سالكان بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق

الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث، مبينة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على

الرقمين 5411365 و 5422703