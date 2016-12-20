حالة الطرق العامة… لايزال الجليد يقطع بعض الطرق الجبلية

بينت إدارة المرور فى وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة فى المحافظات حتى صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة فى نشرتها الصباحية أن جميع الطرق في محافظة حمص سالكة عدا طريق عام اكوم جرماش غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق المزرعة مقلس ضهر القصير غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة كافة الطرق سالكة عدا في منطقة الغاب طريق صلنفة /جورين /عين الكروم القرندح وطريق شطحة /جوبة برغال فجميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد / بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي منطقة مصياف كافة الطرق سالكة ماعدا طرق مصياف /الحيلونة وطريق مصياف/ الشيحة غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطرق مصياف /وادي العيون ومصياف /عين حلاقيم ومصياف / القدموس ومصياف /القريات /اللقبة /دير ماما وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية عين حلاقيم وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية وادي العيون جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق عام القدموس مصياف وطريق القدموس الطواحين وكذلك طريق عام الرقمة/مصياف والطرق المؤدية لناحية برمانة المشايخ والقرى التابعة لها وطريق العنازة بيت جاش /مصياف نحل الجرد فجميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي محافظة اللاذقية كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا في منطقة الحفة طريق صلنفة /محطة البث/ الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد في منطقة جبلة طريق بيت ياشوط المنيزلة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق الدالية ابو قبيس غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفى منطقة القرداحة00 طريق جوبة برغال/ الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق القرندح /الشعرة /الغاب جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد .

وفى محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا طريق عام المقوس ظهر الجبل/سالة وطريق السويداء الكفر صلخد وطريق عام ام ضبيب تيما جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج والطرق المؤءدية الى ناحية ملح والى ناحية المشنف جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وماسحات الزجاج والحالة الفنية العامة للسيارة والتخفيف من السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين /5411365 و5422703/0.