حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى مساء اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات مساء اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا منطقة الغاب طريق عام جورين-صلنفة وطريق جوبة برغال-شطحة وطريق عين الكروم -القرندح – جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا منطقة القرداحة طريق جوبة برغال الشعرة الغاب وطريق مركية- مقامات بني هاشم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين 5411365 و 5422703