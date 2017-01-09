بينت ادارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الادارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق جورين- صلنفة، وطريق شطحة- جوبة برغال، وطريق عين الكروم- القرندح، وطريق نهر البارد- بيت ياشوط غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة مصياف كل الطرق سالكة عدا طريق مصياف- الشيحة، وطريق جبة- اللقبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، أما طريق مصياف- القدموس، وطريق مصياف- وادي العيون، وطريق وادى العيون- قصية فهي سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق بيت ياشوط- الغاب، وطريق القرداحة جوبة برغال الغاب- جوبة برغال- صلنفة، وطريق جوبة برغال- القرداحة- جوبة برغال- القرير البلاط عنانيب، وطريق صلنفة- محطة البث الغاب، جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، وطريق مركية- مقامات بنى هاشم، وطريق القرندح- الشعرة- الغاب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق مصياف- القدموس، وطريق عام برمانة المشايخ مصياف- الرقمة- وعين الجوز الرقمة- برمانة المشايخ، وطريق العنازة قرى بيت جاش مصياف -نحل الجرد -والشندخة الجديدة- خربة السنديانة- الفروخية- التون الجرد- بصرمون، وطريق دوير رسلان والطرق المؤدية الى محافظة حماة وطريق عين الذهب- عين شمس جميعها غير سالكة بسبب

تراكم الثلوج.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين 5411365 و 5422703/0